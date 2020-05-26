В дагестанском посёлке Ботлих развернули полевой госпиталь

https://static.news.ru/photo/21c85dac-9f67-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республика Дагестан/vk.com

Военные медики развернули полевой многопрофильный госпиталь на 100 коек в посёлке Ботлих на фоне вспышки коронавируса в Дагестане. Он уже готов к приёму пациентов, в нём можно проводить все необходимые исследования, включая диагностику COVID-19.

Военные медики Западного военного округа завершили работы по развёртыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в посёлке Ботлих, — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

В госпиталь входят приёмо-сортировочное, госпитальное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория. Медперсонал уже готов к приёму и лечению пациентов. В их распоряжении находятся аппараты ИВЛ, рентген, УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. Возможности полевого госпиталя оценил лично глава Дагестана Владимир Васильев.

Как писал NEWS.ru, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что её журналистский коллектив провёл расследование о произошедшей в Дагестане вспышке коронавируса. По её словам, причиной стали действия жителей региона. Люди в массовом порядке высказывали скепсис по поводу опасности СOVID-19. Врачи говорили об опасности заболевания и призывали людей оставаться дома, однако те обвинили медиков во лжи.

Ранее министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о почти 14 тысячах заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом. По его словам, с начала эпидемии скончались 40 медработников и более 600 других пациентов, но официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса в Дагестане.