Симоньян обвинила жителей во вспышке коронавируса в Дагестане

https://static.news.ru/photo/b2a841b6-9deb-11ea-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что её журналистский коллектив провёл расследование о произошедшей в Дагестане вспышке коронавируса. По её словам, причиной стали действия жителей региона.

Сотрудники СМИ опросили людей как из аулов, так и депутатов с врачами. Они заявили, что люди в массовом порядке высказывали скепсис по поводу опасности СOVID-19.

Очень большое количество людей отказывалось в это верить, потому что в Дагестане в популярных пабликах, в WhatsApp-чатах стали распространяться сообщения, что всё это — фейк, что всё это придумывают власти, чтобы вас запереть, чтобы вас с помощью вакцины чипизировать, — сказала она в эфире телеканала НТВ.

Врачи говорили об опасности заболевания и призывали людей оставаться дома, однако те обвинили медиков во лжи. Глава RT сравнила пандемию с войной.

Я люблю свободу слова нежно и всем сердцем, но у любой свободы слова должны существовать ограничения, когда эта свобода становится причиной гибели людей, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что Республика Дагестан попала в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии.

Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о почти 14 тысячах заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом. По его словам, с начала эпидемии скончались 40 медработников и более 600 других пациентов, но официальная статистика учла лишь 29 смертей от коронавируса в Дагестане.