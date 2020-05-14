Республика Дагестан выбилась в лидеры в России по количеству заболеваний COVID-19. Несмотря на цифры, которые озвучивают федеральный центр и региональные власти, жители республики уверены, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. На этом фоне глава региона Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии. Власти также пообещали дополнительно выделить 200 млн рублей на борьбу с COVID-19. Кроме того, ситуация потребовала и вмешательства Москвы — в Дагестане побывал замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Несмотря на это, в Сети уже появилась петиция на имя президента страны с требованием отставки руководства Дагестана.

Республика Дагестан сегодня занимает пятое место по распространению коронавирусной инфекции в России. По официальным данным на 14 мая, в регионе выявлено 3095 случаев заражения COVID-19, 26 человек умерло.

Ещё 9 мая заместитель наблюдательной комиссии от общественной палаты РФ по Дагестану Ума Аскерханова выступила с открытым обращением в адрес главы республики с вопросами о реальной статистике по коронавирусу, в особенности по числу погибших от болезни медиков и сотрудников правоохранительных органов. По её словам, власти региона в сложившейся ситуации «хотят отвернуться» от собственного народа, оставляя его в неведении о реальном положении дел.

В местных СМИ также появилась информация о том, что за время эпидемии в республике умерло 30 медиков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На фоне общественного возмущения Владимиру Васильеву пришлось признать тяжёлое состояние в республике.

У нас непростая ситуация не только с COVID, но и во многом очень сложные процессы в части внебольничной пневмонии. Как я это понимаю, мы во многом повторяем (понятно, масштабы не те) Москву, куда приехало много людей из-за пределов страны. Такое же произошло и в Дагестане. Мы не сразу сумели объяснить широкому кругу жителей республики, не смогли с самого начала включить тот режим, который сейчас работает, — заявил глава региона в эфире канала «Россия 24».

Руководителю республики также пришлось озвучить и количество случаев смерти не только с подтверждённым COVID-19. По его словам, в Дагестане умерли 26 человек от коронавируса и приблизительно 481 — от пневмонии. При этом Васильев оговорился, что о точном числе смертей от пневмонии в регионе говорить ещё рано, и добавил, что ситуацию затрудняет отказ родственников погибших от патологоанатомической экспертизы.

Интересно, что, как заметили дагестанские СМИ, 13 мая не были обновлены данные о заболеваемости коронавирусом в республике на официальном информационном ресурсе правительства РФ стопкоронавирус.рф.

Васильеву также пришлось признать, что представители Минздрава РФ и Росздравнадзора зафиксировали дефицит лекарств в регионе. На сайте федеральной службы отмечается недостаточное количество тестирования на COVID-19, дефицит медицинских кадров и слабая подготовка медорганизаций, проводящих лечение больных с пневмонией. В результате региональному Росздравнадзору было поручено организовать и провести проверку Минздрава Республики Дагестан.

Глава республики в свою очередь заверил, что первая партия необходимого оборудования и лекарств уже поступила. Власти региона также приняли решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 200 млн рублей на борьбу с вирусом и пневмонией.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, исключительность ситуации в Дагестане уже признали и в Москве. Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев, посетивший республику, рассказал в интервью телекомпании «Дагестан», что в Дербент будет направлена бригада эпидемиологов, а местные врачи заново будут переучены.

С другой стороны, плачевную ситуацию в регионе признал и один из самых уважаемых людей в республике, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Ещё в конце апреля он обратился к местным жителям в Instagram, назвав одной из главных причин стремительного роста заболевания халатность населения и неверие в существование проблемы.

Больницы переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растёт, — констатировал спортсмен.

В дальнейшем ситуация только осложнилась. Стало известно о смерти главного тренера сборной России по женской борьбе Магомеда Алиомарова. Кроме того, в тяжёлом состоянии находится и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. Более того, проблемы Дагестана уже вышли не только на общероссийский, но и мировой уровень. Так, на ситуацию обратил внимание даже один из принципиальных соперников Хабиба, ирландский боец Конор Макгрегор. Несмотря на последние резкие заявления в адрес российского спортсмена, он выразил сожаление и сообщил, что молится за его семью в тяжёлое время.

Несмотря на последние заявления властей и даже информации о дополнительном выделении 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом в регионе, среди населения по-прежнему растёт недовольство проводимой политикой. В частности, на сайте change.org уже появилась петиция в адрес президента России с требованием отставки руководства Республики Дагестан. На 12:00 мск её уже подписало около пяти тысяч человек. В письме отмечается, что в республике происходит дезорганизация координационных действий на всех уровнях власти.

Не оказывается никакая помощь тем, кто сейчас на передовой в борьбе с распространением COVID-19: нехватка медикаментов, оборудования, помощи больным. Всё это замалчивается, скрывается руководством Дагестана, — утверждают авторы петиции.

Напомним, что совсем недавно с похожими требованиями, но уже в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова выступили на стихийном митинге жители Владикавказа. В Дагестане пока возмущение и недовольство населения ограничивается обращениями и петициями в Интернете.