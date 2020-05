Для Нурмагомедова-старшего всё началось 25 апреля, когда дагестанский комментатор и друг семьи Рамазан Рабаданов сообщил об обнаружении пневмонии у тренера.

Уже на следующий день отец Хабиба сообщил ТАСС, что у него всё хорошо, а 28 апреля он поздравил медиков с профессиональным праздником, назвав их в своём Instagram «воинами и спасителями в белых халах».

Однако 3 мая в прессе появилась информация об ухудшении состояния здоровья отца Хабиба. По словам друга семьи, судьи по спортивной борьбе Убайдулы Османова, Нурмагомедова-старшего «спецбортом доставили в Москву. У него были проблемы с сердцем».

13 мая СМИ сообщили о том, что тренер впал в кому. Позже эту информацию подтвердил в эфире Bukaboxing его ученик Ислам Махачев.

Вечером 13 мая Telegram-канал Baza сообщил о выходе Абдулманапа из комы. Однако, по последним данным, Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта, который был вызван осложнениями на фоне пневмонии. Ему была сделана операция на сердце.

Тем временем спортивный мир не перестает молиться и поддерживать семью Нурмагомедовых. В частности, президент UFC Дана Уайт заявил, что его мысли находятся с ними.

Один из принципиальных соперников Хабиба, ирландский боец Конор Макгрегор, несмотря на последние резкие заявления в адрес российского спортсмена, выразил сожаление и сообщил, что молится за его семью в тяжёлое время.