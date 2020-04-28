В среду, 13 мая, СМИ сообщили об изменении состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова — отца действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба. 57-летнего тренера перевезли из Дагестана в один из столичных военных госпиталей. На данный момент его состояние оценивается как тяжёлое. Как развивались события, что привело к удушению здоровья и как сопереживает мир, — в материале NEWS.ru.

Для Нурмагомедова-старшего всё началось 25 апреля, когда дагестанский комментатор и друг семьи Рамазан Рабаданов сообщил об обнаружении пневмонии у тренера.

Заболел Абдулманап Магомедович. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга, и он снова придёт в парк, — написал Рабаданов на странице в своём Instagram.

Уже на следующий день отец Хабиба сообщил ТАСС, что у него всё хорошо, а 28 апреля он поздравил медиков с профессиональным праздником, назвав их в своём Instagram «воинами и спасителями в белых халах».

Однако 3 мая в прессе появилась информация об ухудшении состояния здоровья отца Хабиба. По словам друга семьи, судьи по спортивной борьбе Убайдулы Османова, Нурмагомедова-старшего «спецбортом доставили в Москву. У него были проблемы с сердцем».

13 мая СМИ сообщили о том, что тренер впал в кому. Позже эту информацию подтвердил в эфире Bukaboxing его ученик Ислам Махачев.

Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжёлом состоянии, — сказал Махачев.

Вечером 13 мая Telegram-канал Baza сообщил о выходе Абдулманапа из комы. Однако, по последним данным, Нурмагомедов-старший по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта, который был вызван осложнениями на фоне пневмонии. Ему была сделана операция на сердце.

Он летом операцию в Германии делал [на сердце], и сейчас тоже сделали. В госпиталь он попал после пневмонии, простудился в горах в Махачкале, заболел сильно. Пока никто не сказал, что у него коронавирус, — сообщил Рабаданов Life.ru.

Тем временем спортивный мир не перестает молиться и поддерживать семью Нурмагомедовых. В частности, президент UFC Дана Уайт заявил, что его мысли находятся с ними.

Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться, — написал Уайт под постом на странице своего Instagram.

Один из принципиальных соперников Хабиба, ирландский боец Конор Макгрегор, несмотря на последние резкие заявления в адрес российского спортсмена, выразил сожаление и сообщил, что молится за его семью в тяжёлое время.

Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжёлое время, — написал ирландский боец в своём Twitter.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров в прямом эфире на странице в Instagram пожелал здоровья «настоящему преподавателю» и попросил других молиться за него.

Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников. Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а они стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать — и ничего плохого не говорить, — сказал Тактаров.

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе Роман Власов также не остался в стороне и пожелал здоровья тренеру.

Молимся о выздоровлении, — написал он в Instagram.

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что за Дядю Манапа переживает вся страна.

Если у нас возникает спор, то мы идём за решением к Абдулманапу Нурмагомедову. Он не только этот спор компетентно разрешит, но и сделает это с удивительной лёгкостью и присущим только ему чувством юмора! Вся страна переживает за тебя, Дядя Манап, выздоравливай! — написал Гаджиев на странице в Instagram.

Известный блогер Василий Уткин считает, что смерть знаменитого тренера по вольной борьбе, работавшего со сборной России, Магомеда Алиомарова, а также тяжёлое состояние Абдулманапа Нурмагомедова свидетельствуют о «состоянии эпидемии в России».

Все понимают, насколько в Дагестане уважают людей, связанных с борьбой. Совершенно очевидно, что Абдулманапу было уделено десятикратное внимание по сравнению со Львом Лещенко в Москве. И при таком внимании — такой результат... Полагаю, всё это вместе говорит о состоянии эпидемии в России за пределами Москвы гораздо больше, чем вся официальная статистика цифр до сих пор. Молитесь, — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Сборная России по футболу назвала тренера «настоящим бойцом» и пожелала ему здоровья на странице в Twitter.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru отметил, что Нурмагомедов-старший отличается характером, способным справиться с любым недугом.