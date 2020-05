Макгрегор рассказал, что молится за семью Нурмагомедовых

Он подчеркнул, что Абдулманап Нурмагомедов выдающийся тренер, воспитавший многих чемпионов.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN