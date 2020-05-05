Единоборства

Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Москве

14:51, 05 мая 2020 76
Абдулманап Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, доставлен в одну из больниц столицы, сообщил судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.

По словам друга семьи, о госпитализации стало известно 3 мая от близкого родственника Нурмагомедова.

Сказал, что ему вдруг стало плохо, и спецбортом его доставили в Москву, — сообщил Османов.

Он добавил, что помощь врачей мужчине понадобилась из-за проблем с сердцем, передаёт агентство «Дагестан».

Ранее NEWS.ru писал, что известного тренера уже доставляли в больницу в конце апреля 2020 года. Медики подозревали пневмонию.

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