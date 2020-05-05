Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Москве

https://static.news.ru/photo/8ad1147a-8ec7-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, доставлен в одну из больниц столицы, сообщил судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.

По словам друга семьи, о госпитализации стало известно 3 мая от близкого родственника Нурмагомедова.

Сказал, что ему вдруг стало плохо, и спецбортом его доставили в Москву, — сообщил Османов.

Он добавил, что помощь врачей мужчине понадобилась из-за проблем с сердцем, передаёт агентство «Дагестан».