Отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, доставлен в одну из больниц столицы, сообщил судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов.
По словам друга семьи, о госпитализации стало известно 3 мая от близкого родственника Нурмагомедова.
Сказал, что ему вдруг стало плохо, и спецбортом его доставили в Москву, — сообщил Османов.
Он добавил, что помощь врачей мужчине понадобилась из-за проблем с сердцем,
Ранее NEWS.ru писал, что известного тренера уже
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