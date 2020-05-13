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СМИ сообщили, что отец Нурмагомедова находится в коме в госпитале Москвы

20:43, 13 мая 2020
Абдулманап Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отец чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме в одном из столичных госпиталей. Об этом сообщил источник из Дагестана, знакомый с ситуацией.

Абдулманап находится в очень плохом положении, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают, — сказал собеседник «Спорт Экспресс».

Как писал NEWS.ru, Хабиба Нурмагомедова чаще целуют, а за Шараповой «отправляют» полицию. 

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