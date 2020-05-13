СМИ сообщили, что отец Нурмагомедова находится в коме в госпитале Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина заявила, что в США ей предлагали поработать в сфере эскорт-услуг.

В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала, — приводит слова спортсменки Sports.ru. Клишина сообщила, что незнакомец написал ей в директ Instagram, но она жёстко...