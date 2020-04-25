Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

16:25, 25 апреля 2020 150
Абдулманап Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в больнице.

57-летний тренер подтвердил эту информацию, однако подробности не называются.

Я лежу в больнице, простите, — цитирует Нурмагомедова «РБ-Спорт».

Ранее глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов осенью проведёт поединок с победителем боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи, писал NEWS.ru.

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