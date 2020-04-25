Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

https://static.news.ru/photo/205fa712-86f9-11ea-bd06-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в больнице.
57-летний тренер подтвердил эту информацию, однако подробности не называются.
Я лежу в больнице, простите, — цитирует Нурмагомедова «РБ-Спорт».
Ранее глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов осенью проведёт поединок с победителем боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи, писал NEWS.ru.