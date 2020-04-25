Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

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Глава Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов осенью проведёт поединок с победителем боя между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи.

Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок в сентябре или октябре. Фергюсон и Гейтжи покажут один из самых жёстоких боев, которые вы видели когда-либо. Его победитель сразится с Хабибом за титул, —...