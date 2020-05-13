Президент UFC выразил поддержку семье Нурмагомедовых

Президент Ultimate Fighting Championship Дана Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться, — написал Уайт под постом на странице своего Instagram.
Он также отметил, что 57-летний спортсмен всегда живёт «жизнью, полной гордости, чести и уважения» и привил такие же ценности сыну.
Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице в коме.
NEWS.ru писал, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор молится за семью Нурмагомедовых.
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