Президент UFC выразил поддержку семье Нурмагомедовых

https://static.news.ru/photo/76e2c2fe-95ae-11ea-9305-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Ultimate Fighting Championship Дана Уайт поддержал Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьёй Нурмагомедовых, которые продолжают сражаться, — написал Уайт под постом на странице своего Instagram.

Он также отметил, что 57-летний спортсмен всегда живёт «жизнью, полной гордости, чести и уважения» и привил такие же ценности сыну.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в московской больнице в коме.

NEWS.ru писал, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор молится за семью Нурмагомедовых.