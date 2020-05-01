В Северной Осетии наказаны более 60 участников митинга против самоизоляции

https://static.news.ru/photo/130c4cc6-8bba-11ea-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Решение об административном наказании вынесено в отношении ещё трёх участников несанкционированного митинга против режима самоизоляции в Северной Осетии. Таким образом, число наказанных лиц достигло 64.

Об этом сообщает «Интерфакс-Юг», ссылаясь на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.

1 мая рассмотрено три дела: двум участникам назначены штрафы в 5 и 10 тысяч рублей, одному — административный арест на 15 суток, — говорится в сообщении пресс-службы.

Дела в отношении участников митинга, прошедшего 20 апреля на площади Штыба во Владикавказе, рассматриваются по статьям 19.3 ч.1 КоАП РФ и 20.2.2 КоАП РФ. На нарушителей наложены наказания в виде административного ареста на срок от 2 до 15 суток и штрафы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Северной Осетии растёт число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это связано с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом против самоизоляции. Об этом 27 апреля журналистам сообщили представители республиканского управления Роспотребнадзора.