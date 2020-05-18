Путин призвал мусульман Дагестана отметить Ураза-байрам дома

https://static.news.ru/photo/82236126-98fd-11ea-97fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации с коронавирусом со светским и религиозным руководством Дагестана. Глава государства признал, что эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся сложной, и обратился к жителям республики с призывом отметить дома праздник Ураза-байрам.

Стенограмма совещания опубликована пресс-службой Кремля. Путин отметил, что система здравоохранения Дагестана работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженность медиков. Президент предположил, что основной причиной развития осложнений, вызванных коронавирусом, является позднее обращение жителей республики к врачам и попытки самолечения. Путин гарантировал, что Дагестан получит всю необходимую помощь для борьбы с распространением инфекции.

Всю поддержку — и финансовую, и материальную, и кадровую — республика обязательно получит. По моей информации, в республике есть ещё проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро, — заявил российский президент.

Как передавал NEWS.ru, 17 мая министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что в республике зафиксировано около 13,7 тысячи случаев коронавируса и внебольничных пневмоний. Также, по его словам, от COVID-19 и пневмоний скончались 40 медработников.