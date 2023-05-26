В Дагестане мужчина смял «Газель» ненавистного соседа, сняв это на видео Mash: житель Дагестана уничтожил машину соседа экскаватором после ссоры

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В дагестанском селе Уцумюрт местный житель с помощью ковша своего экскаватора нанес несколько вмятин на лобовую часть «Газели» соседа, передает Telegram-канале Mash Gor. Еще в апреле у него был конфликт с владельцем авто.

Известно, что изначально владелец строительной техники просто поцарапал автомобиль соседа. Это и привело к затяжному конфликту, который вылился в намеренное фатальное повреждение имущества.

По данным канала, полиция не стала начинать уголовного или административного разбирательств по факту инцидента.

В феврале житель города Балахны Нижегородской области помочился на легковой автомобиль своего соседа и разбил множество бутылок со спиртным в «Пятерочке», расположенной на первом этаже дома, в котором он живет. Соседи засняли пьяный дебош гражданина и обратились в полицию.

В апреле житель Санкт-Петербурга попал в аварию на своем автомобиле Maybach. Он расстроился из-за ДТП, купил топливо, облил автомобиль и поджег его. После водителя госпитализировали с ожогами 15% тела, а в его крови обнаружили высокую долю алкоголя.