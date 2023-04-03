Попавший в аварию водитель расстроился и с горя сжег свой Maybach Пьяный мужчина облил бензином и сжёг свой Maybach на Выборгском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель попал в аварию, облил свой Maybach бензином и поджег, сообщает 78.ru. По данным издания, мужчина не справился с управлением, влетел в ограждение и спровоцировал ДТП, потом купил на ближайшей заправке топливо и избавился от машины.

78.ru сообщает, что инцидент произошел вечером 2 апреля около дома № 13 на Выборгском шоссе. Водителя госпитализировали с ожогами 15% тела, в его крови обнаружили высокую долю алкоголя.





Издание уточняет, что владельцем авто оказался другой мужчина, однако, по его словам, лишь формально, так как иномарка была приобретена на средства поджигателя. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются.

26 марта в Москве злоумышленники подожгли Range Rover, который может принадлежать представителю самоуправления Басманного района. Машина загорелась во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице. По словам очевидцев, огонь вскоре перекинулся на соседний автомобиль.

В феврале в Новосибирске задержали подозреваемого в поджоге коллекции элитных автомобилей, принадлежащих местному гонщику. Ущерб от действий злоумышленника оценили в $1 млн. Всего сгорели 10 автомобилей марок Mercedes-Benz, Bentley, Lexus, BMW, Toyota, Porsche, Dodge. Подозреваемым оказался иностранец, его отправили на два месяца в СИЗО.