В Дагестане более десятка детей попали в больницу с отравлением

https://static.news.ru/photo/daecaa54-8bb6-11eb-8ca5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Гергебильском районе Дагестана госпитализированы 13 детей с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщила прокуратура республики.

Возраст пострадавших составляет от 2,5 до 11 лет. По факту инцидента организована проверка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход проводимой по данному факту процессуальной проверки, — сообщается на сайте ведомства.

С начала текущего года этот инцидент с отравлением стал для Дагестана пятым по счёту. Почти во всех случаях причиной отравления становилась некачественная питьевая вода.

Как ранее писал NEWS.ru, один из таких случаев произошёл в Буйнакске. Там были госпитализированы с острой кишечной инфекцией более 70 человек, в числе которых 61 ребёнок. Заболевание у пациентов протекало в лёгкой и среднетяжёлой формах.