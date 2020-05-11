В Чувашии медикам начали поступать выплаты за работу с больными COVID-19

https://static.news.ru/photo/d5d95796-93ab-11ea-b65d-fa163e074e61_660.jpg Фото: cap.ru

Дополнительные деньги за работу с пациентами с коронавирусом стали получать медицинские работники в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Согласно данным Минздрава республики, всего на выплаты за апрель предусмотрено направить более 36 млн рублей. Из этих денег производятся дополнительные начисления для медицинских работников, занятых диагностикой и лечением больных COVID-19. Всего дополнительные выплаты получат 3462 работника, в том числе 1105 специалистов скорой медицинской помощи, 1199 специалистов поликлиники, 1158 специалистов стационара, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке поручил губернаторам сделать всё для того, чтобы до 15 мая все медики, работающие с COVID-19, получили апрельские выплаты.

Речь идёт о сотрудниках спецбригад скорой, инфекционных стационаров. Таким образом, врачи скорой помощи получат 50 тысяч рублей. Сумма прибавки для среднего и младшего персонала и водителей составит 25 тысяч рублей. Работающие в стационаре врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медперсонал по 50 тысяч рублей, а младший персонал — по 25 тысяч рублей.

Другие специалисты, в том числе и поликлиник, получают надбавки за работу с пациентами с COVID-19 и с лицами из группы риска, рассчитанными в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашии за девять месяцев 2019 года. Так, в службе скорой медицинской помощи и поликлинике врачи получат по 20,3 тысячи рублей (80% от среднемесячного дохода в регионе за девять месяцев 2019 года), средний медперсонал — 10,2 тысячи рублей (40%), средний медперсонал по приёму вызовов и младший медперсонал в поликлинике — 5,1 тысячи рублей (20%), — сказано в сообщении.

Врачи в стационаре получат 25,4 тысячи рублей (100%), средний медперсонал — 12,7 тысячи рублей (50%), младший медперсонал — 7,6 тысячи рублей (30%). При этом сообщается, что деньги уже начали поступать на счета медработников Чувашии.

Как писал NEWS.ru, ранее рухнул сайт госуслуг после выступления Путина, пообещавшего детские выплаты.