В Чувашии более 26 тысяч человек остались без света из-за снегопада

В результате обильного снегопада 26 населенных пунктов в Чувашии остались без электричества, сообщил глава региона Олег Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, на их территории проживает более 26 тысяч человек. Сейчас оперативные службы устраняют последствия аварии. Глава Чувашии подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем. В Чувашии объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населенных пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тысяч человек. Ситуация находится на моем личном контроле, к оперативному восстановлению инфраструктуры подключены службы ГКЧС Чувашии Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, — заявил Николаев.

Также он рассказал, что из-за неблагоприятных погодных условий в Чувашии произошло отключение электропитания железнодорожной сети. Глава республики пообещал, что последствия аварии будут устранены до 18:00 11 декабря.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололедицы был объявлен в Москве. Прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя в период до 07:00 12 декабря. Кроме того, до утра первого рабочего дня ожидается гололед и налипание мокрого снега.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано и отменено в общей сложности 69 рейсов. Большинство из них приходится на долю Домодедово — там задержано 45 рейсов. Во Внуково задерживается вылет пяти рейсов и еще четыре отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов составляет 13, отмененных — два.