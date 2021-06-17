В Чите из-за паводка чуть не перевернулся автобус с пассажирами

https://static.news.ru/photo/38f23b00-cf55-11eb-8bdc-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Чите автобус с пассажирами чуть не перевернулся на дороге из-за большого потока воды. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в результате происшествия никто не пострадал, пишет «МК в Чите».

Инцидент произошёл около села Шелопугино. На кадрах с места ДТП видно, что автобус, частично наклонившись, стоит по колёса в воде. Пассажиры вынуждены были покидать его салон вброд.

В единой дежурно-диспетчерской службе Шелопугинского района заявили, что не знают о случившемся.

Паводки в Забайкалье начались 2 июня и привели к затоплению 20 региональных дорог в девяти районах края. По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова была создана комиссия по ликвидации и предотвращению ЧС, которая оценит причинённый стихией ущерб.

Как сообщалось, 3 июня санитарная авиация эвакуировала жителей села Нижние Куларки Сретенского района Забайкальского края из-за паводка, который отрезал населённый пункт от дорог.