В Чите из-за паводка чуть не перевернулся автобус с пассажирами

В Чите автобус с пассажирами чуть не перевернулся на дороге из-за большого потока воды. Очевидцы сообщают в соцсетях, что в результате происшествия никто не пострадал,
Инцидент произошёл около села Шелопугино. На кадрах с места ДТП видно, что автобус, частично наклонившись, стоит по колёса в воде. Пассажиры вынуждены были покидать его салон вброд.
В единой дежурно-диспетчерской службе Шелопугинского района заявили, что не знают о случившемся.
Паводки в Забайкалье начались 2 июня и привели к затоплению 20 региональных дорог в девяти районах края. По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова была создана комиссия по ликвидации и предотвращению ЧС, которая оценит причинённый стихией ущерб.
Как сообщалось, 3 июня санитарная авиация эвакуировала жителей села Нижние Куларки Сретенского района Забайкальского края из-за паводка, который отрезал населённый пункт от дорог.