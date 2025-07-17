Попавших в западню коров в России сняли на видео Стадо коров в Якутии оказалось в ловушке из-за затопления села

В затопленном селе Хара-Тумул Оймяконского района Якутии коровы, спасаясь от паводковых вод, самостоятельно забрались на возвышенность и оказались в ловушке, сообщает Telegram-канал Readovka. Местный житель снял на видео, как животные находятся на холме и не могут вернуться из-за подступившей воды.

Как пояснил автор видеозаписи, животные уже несколько суток находятся на этом островке без доступа к корму. Кроме того, у коров нет возможности получать регулярный удой, поскольку люди не могут до них добраться.

До этого в Иркутской области зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Киренга. На отдельных участках превышение нормативных показателей составило около 20 см. Это привело к затоплению поселка Улькан, где вода покрыла жилые дома, приусадебные участки, тепличные комплексы и подвальные помещения.

Ранее в Магаданской области были введены ограничения движения на двух важных автомобильных трассах из-за последствий сильных ливней. На автодороге «Колыма» между Сусуманским и Ягоднинским округами прекращено движение транспорта. Причиной стало повреждение мостового перехода через ручей Амбардах.