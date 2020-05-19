В челябинском лесу обнаружены десятки новых иномарок

https://static.news.ru/photo/b5b928da-99df-11ea-8f9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charles Bertram/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около полусотни новых автомобилей Toyota Camry обнаружены на участке рядом с озером Смолино в Челябинске. Машины совершенно новые, на них ещё никто не ездил.

Они стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации, передаёт 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.

Транспорт был приобретён осенью 2019 года для саммитов ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в Челябинске. Стоимость машин составила 120 млн рублей – по 1,97 млн каждая. Однако с тех пор их никак не использовали.

В региональном правительстве сообщили, что их разместили на территории центра реабилитации, чтобы обеспечить их охрану. По словам чиновников, автомобили будут использовать областные правительственные учреждения.

В 2019 году, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин принял решение о переносе саммитов БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург из-за увеличившегося числа участников. При этом местом проведения других мероприятий в рамках председательства России в этих организациях оставался Челябинск.

Однако в начале апреля 2020 года стало известно, что они перенесены из-за эпидемии коронавируса.