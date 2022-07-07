В Бурятии заявили о намерении уничтожать бакланов из-за их прожорливости

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Власти Бурятии заявили о намерении сократить популяцию бакланов на 3 тысячи особей, так как эти птицы съедают слишком много омуля в период нереста, что негативно сказывается на состоянии природы. Минприроды региона подготовит соответствующую заявку, уничтожением пернатых займутся местные службы ветеринарии, пишет «МК в Бурятии».

Минприроды Бурятии должно подготовить бюджетную заявку о выделении финансирования на уничтожение пернатых из регионального бюджета. Их утилизацией займется Управление ветеринарии. Между тем специалисты БГУ вместе с представителями власти продолжат мониторить численность птиц, — сообщает издание.

Соответствующее решение было принято на заседании Народного хурала. По данным СМИ, в основном бакланы охотятся в Баргузинском районе. При этом всего в акватории Байкала водится около 40 тысяч особей, 10% их рациона составляет омуль, которого они поедают в период нереста.

Ранее в селе Екшур Клепиковского района Рязанской области местные жители закололи домашнюю собаку породы хаски вилами за то, что пес съел утят. Волонтеры Службы по контролю за безнадзорными животными рассказали, что собаке по кличке Арчи было всего полтора года.