В Бурятии рыбак запутался в собственных сетях и погиб

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Житель Бурятии погиб во время рыбалки, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, мужчина запутался в собственных сетях и утонул.

ЧП произошло на реке Мантуриха. Житель Кабанского района без сопровождения отправился на рыбалку на резиновой лодке, но в назначенное время так и не вернулся. На место вызвали спасателей и сотрудников полиции. В результате поисков они нашли тело пропавшего мужчины в 120 метрах от берега, в озере Байкал, куда впадает Мантуриха. По предварительной информации, рыбак выпал из лодки и не смог выбраться из сетей.

Ранее в Республике Коми пропали без вести трое рыбаков. Как сообщало региональное управление СКР, шестеро мужчин рыбачили на реке Вычегда в районе поселка Жешарт в Усть-Вымском районе. В один момент моторная лодка, в которой находились рыбаки, столкнулась с бакеном и перевернулась. Вынырнуть удалось только троим.

В Приморье без вести пропал рыбак из села Березовка. Занимавшиеся поиском полицейские сначала обнаружили вещи пропавшего, а позже наткнулись на останки человека на лежке медведя. Предположительно, мужчину загрыз голодный зверь. Позднее животное отстрелили охотоведы.