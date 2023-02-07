В новое издание Красной книги Бурятии включили 185 редких видов животных

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look

Заяц толай

В Бурятии подготовили новый список редких и исчезающих животных, который станет основой для четвертого издания Красной книги Бурятии. В него вошли 185 видов животных. После публикации нового списка издание Красной книги от 2013 года потеряет свою актуальность, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии.

Среди видов, близких к угрозе вымирания, в Красную книгу внесены алтайский крот, заяц толай, камчатский сурок, более 50 видов пернатых, включая сапсана, балобана, черного грифа, дрофу, черного аиста, малую чайку, чеграву и прочее, а также 15 ракообразных, — передает издание.

Статус восстанавливающих численность, по последним данным, присвоили амурскому кобчику, степному орлу и малому лебедю. Под угрозой исчезновения остаются снежный барс и манул. Близки к вымиранию оказались остромордая лягушка, дальневосточная квакша и баунтовский сиг.

Красная книга Бурятии переиздается один раз в десять лет. Главная цель создания списка редких и исчезающих животных — актуализировать информацию, чтобы составить рекомендации по охране.

Бурятский природнадзор ранее сообщил о переписи диких животных, которая началась с 15 января. Как уточнили в организации, это необходимо для воспроизводства численности и оценки охотресурсов в регионе.