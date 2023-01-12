В Бурятии пересчитают диких животных Бурприроднадзор с 15 января начнет перепись диких животных

Фото: vk.com/burprirodnadzor

В Бурятии с 15 января начнется перепись диких животных, сообщает Бурятский природнадзор. Как сообщает «МК в Улан-Удэ» со ссылкой на Telegram-канал Бурприроднадзора, специалисты проведут пересчет 30 видов животных и птиц по их следам.

Идем своими ногами, на лыжах по глубокому снегу, в том числе в труднодоступных местностях. Это вроде бы незаметная для многих работа, но она необходима, — рассказали сотрудники Бурприроднадзора.

Зимний маршрутный учет будет проводиться до конца февраля 2023 года. За это время госинспекторам Бурприрондзора предстоит пройти более 24 тысяч км: всего запланировано 2400 маршрутов по 10 км. Среди животных и птиц, которые подлежат подсчету, числятся рыси, косули, тетерева, лоси, росомахи и рябчики.

Как уточнили в организации, это необходимо для воспроизводства численности животных и оценки охотресурсов в регионе. Бурприроднадзор подготовит ведомости по завершению учетных и мониторинговых работ.

Ранее ученые Бурятии пересчитали байкальских нерп во время экспедиции на архипелаг Ушканьи Острова на озере Байкал. Им также удалось сделать более сотни видеозаписей поведенческих привычек этих животных во время залежки. Изучив видеозаписи ученые планируют выяснить, как нерпы реагируют на людей.