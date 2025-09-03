В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал Глава Бурятии выступил против идеи Дерипаски запретить «дикий» туризм на Байкале

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов выступил за сохранение доступности озера Байкал для всех категорий туристов. В интервью РБК он заявил, что вместо введения ограничений для неорганизованных путешественников необходимо создавать соответствующую инфраструктуру.

Не согласен. Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий, — сказал Цыденов.

Он пояснил, что под созданием условий подразумевается обустройство оборудованных кострищ, площадок для сбора мусора, стоянок для автодомов и кемпингов. Глава региона отметил, что ежегодно бурятскую часть Байкала посещает свыше 600 тысяч неорганизованных туристов. Он признал, что после их пребывания остаются негативные последствия для природы в виде мусора на берегу и следов кострищ.

Цыденов заявил, что людям необходимо предоставить альтернативу в виде цивилизованного туризма вместо введения запретительных мер. Он подтвердил понимание экологических проблем, но настаивал на стратегии развития инфраструктуры, а не ограничений.

В апреле 2022 года Олег Дерипаска обращал внимание на растущую концентрацию микропластика в озере Байкал. Бизнесмен выделял две основные причины: промышленное развитие в бассейне реки Селенга и значительный поток неорганизованных туристов.

Дерипаска тогда заявлял, что условия для цивилизованного отдыха на Байкале отсутствуют, а территория страдает от последствий «дикого» туризма. Он предлагал ввести запрет на использование одноразового пластика и временно ограничить поток самостоятельных путешественников на два-три года.

Ранее пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры сообщила, что три затонувших электросамоката нашли в озере Байкал на территории города Слюдянки в Иркутской области. Техника принадлежит сервису «Юрент».