03 сентября 2025 в 13:55

В Бурятии ответили Дерипаске на идею «закрыть» Байкал

Глава Бурятии выступил против идеи Дерипаски запретить «дикий» туризм на Байкале

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов выступил за сохранение доступности озера Байкал для всех категорий туристов. В интервью РБК он заявил, что вместо введения ограничений для неорганизованных путешественников необходимо создавать соответствующую инфраструктуру.

Не согласен. Это все граждане России, жители нашей страны. Давайте запретим въезд в Москву. Ну понаехали же, да? Байкал — это достояние России. Он должен быть доступен. Вопрос в создании условий, — сказал Цыденов.

Он пояснил, что под созданием условий подразумевается обустройство оборудованных кострищ, площадок для сбора мусора, стоянок для автодомов и кемпингов. Глава региона отметил, что ежегодно бурятскую часть Байкала посещает свыше 600 тысяч неорганизованных туристов. Он признал, что после их пребывания остаются негативные последствия для природы в виде мусора на берегу и следов кострищ.

Цыденов заявил, что людям необходимо предоставить альтернативу в виде цивилизованного туризма вместо введения запретительных мер. Он подтвердил понимание экологических проблем, но настаивал на стратегии развития инфраструктуры, а не ограничений.

В апреле 2022 года Олег Дерипаска обращал внимание на растущую концентрацию микропластика в озере Байкал. Бизнесмен выделял две основные причины: промышленное развитие в бассейне реки Селенга и значительный поток неорганизованных туристов.

Дерипаска тогда заявлял, что условия для цивилизованного отдыха на Байкале отсутствуют, а территория страдает от последствий «дикого» туризма. Он предлагал ввести запрет на использование одноразового пластика и временно ограничить поток самостоятельных путешественников на два-три года.

Ранее пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры сообщила, что три затонувших электросамоката нашли в озере Байкал на территории города Слюдянки в Иркутской области. Техника принадлежит сервису «Юрент».

Бурятия
Россия
Байкал
Олег Дерипаска
