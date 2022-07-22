В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности Власти Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности до 7 августа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Брянской области решили продлить высокий, «желтый» уровень террористической опасности в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области. Он сохранится до 7 августа.

В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта <...> на территории Брянской области с 14:00 23 июля 2022 года установлен высокий («жёлтый») уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные вновь обстреляли приграничное село Некислицы.

19 июля артиллерийскому обстрелу подверглось село Ломаковка в Брянской области. Некоторое время в Ломаковке отсутствовало электричество, так как снаряды повредили четыре пролета линии электропередачи. Никто из мирных жителей не пострадал.