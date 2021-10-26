В больницах Севастополя почти закончились свободные койки

Свободный коечный фонд в больницах Севастополя практически исчерпан, власти задействовали последний резерв. Эпидемиологическую ситуацию в городе в целом можно назвать самой тяжёлой за всё время пандемии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Михаил Развожаев.

У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остаётся в резерве. Мы сейчас разворачиваем ещё 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина, она уже работает, честно говоря, за гранью [своих возможностей], — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет лишь с QR-кодами о вакцинации или со справкой переболевшего коронавирусом. Для проверки будут установлены блокпосты.

Кроме того, в связи с нехваткой медиков власти Севастополя призвали вышедших на пенсию врачей вернуться на работу и помочь коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. Также стало известно, что крымские морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19. Власти региона вынуждены будут докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии».