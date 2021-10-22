В Севастополе призвали врачей-пенсионеров помочь в борьбе с COVID

Севастополь испытывает дефицит медперсонала в больницах. Власти города призвали вышедших на пенсию врачей вернуться на работу и помочь коллегам в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин отметил, что городу не хватает специалистов в бригадах скорой помощи, поликлиниках, больницах, колл-центрах.

Городу нужна ваша помощь, ваши знания, опыт и милосердие. Прошу вас встать в ряды тех, кто противостоит распространению страшных инфекций, — цитирует агентство его обращение к медикам-пенсионерам, а также к работникам частных медцентров.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе в сложный момент, связанный с пандемией. При этом он подчеркнул, что предварительно им нужно будет пройти вакцинацию. В ведомстве пояснили, что призыв адресован региональным властям и руководству больниц, которых просят активизировать все имеющиеся и возможные ресурсы для борьбы с пандемией. Никаких решений на федеральном уровне по данному поводу принимать не планируется.

Призыв оценил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он предположил, что многие врачи-пенсионеры согласятся вернуться к работе, даже не обсуждая её условий. По его словам, врач — это не работа, а «служение искусству врачевания».