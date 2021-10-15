Онищенко оценил идею Минздрава о возвращении к работе врачей-пенсионеров

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал призыв Минздрава к вышедшим на пенсию врачам вернуться на работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В интервью радио «Комсомольская правда» он оценил идею положительно, но отметил, что есть ряд вопросов к её реализации.

Один из них касается вакцинации пожилых медиков. Он указал, что «Спутником V» разрешено прививаться в возрасте от 18 до 60 лет.

Прививаться после 60 лет — это ведь уже нарушение инструкции, — пояснил Онищенко.

Он также сделал акцент на том, чтобы врачам пенсионерам должны гарантировать предоставление индивидуальных средств защиты, если им предстоит работать в «красной зоне».

Кроме того, Онищенко отметил, что медикам-пенсионерам придётся пройти повышение квалификации, поскольку нормативная документация по коронавирусу меняется очень быстро.

Академик предположил, что многие врачи-пенсионеры откликнуться на призыв ведомства, даже не обсуждая условий работы. По его словам, врач — это не работа, а «служение искусству врачевания».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время на лечении от коронавируса в России находятся свыше 1 млн человек. Это создаёт очень большую нагрузку на систему здравоохранения. Для того, чтобы снизить её, по мнению министра, необходимо максимально вовлекать россиян в вакцинацию.

Тем временем Минздрав России утвердил новую, 13-ю, версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Новая версия рекомендаций уже направлена в регионы для практического применения. В ней разъясняются возможности взаимозамещения лекарств при лечении от коронавируса, а также появилась обновлённая информация о более эффективных препаратах.