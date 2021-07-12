Минздрав объяснил призыв вернуть врачей-пенсионеров бороться с COVID

Минздрав разъяснил призыв главы ведомства Михаила Мурашко к врачам-пенсионерам сделать прививку и вернуться в профессию, чтобы бороться с коронавирусом. Никаких решений на федеральном уровне по данному поводу принимать не планируется, сообщает «Коммерсант».

Призыв адресован региональным властям и руководству больниц, которых просят активизировать все имеющиеся и возможные ресурсы для борьбы с инфекцией. Региональные власти, в свою очередь, уже активно начали приглашать на работу медиков-пенсионеров.

По состоянию на 18 октября в России был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — 34 325 человек. Лечатся от инфекции более 1,1 млн пациентов. Возрастающая нагрузка на систему здравоохранения заставляет региональные власти использовать все меры.

В Ульяновской области за врем пандемии на пенсию ушли 117 медиков, но сейчас только пятеро врачей готовы вернуться на работу. Другие ссылаются на состояние здоровья, которое не позволяет им отважиться на такой шаг. Минздрав отмечает, что возросшая в десять раз нагрузка на первичное звено провоцирует и рост заболевания среди медиков.

В Татарстане в 2020 году ушли на пенсию 376 врачей, за этот год уволились ещё 316 медработников. К практике вернулись 50 специалистов. В Курской области правом уйти на пенсию воспользовались 136 врачей и 242 медработника. В Бурятии по итогам 2020 года ушли на пенсию 76 врачей. Все они в настоящий момент работают. В Санкт-Петербурге вышли на заслуженный отдых 180 медиков, но сильного кадрового голода, по заверениям властей, нет.

Председатель профсоюза медработников России Анатолий Домников одобрил идею возвращения врачей-пенсионеров на работу ради восполнения дефицита кадров. По его мнению, наличие вакцины от коронавируса может позволить значительной части медработников старше 65 лет вернуться к практике.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал призыв Минздрава к вышедшим на пенсию врачам вернуться на работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Он оценил идею положительно, но отметил, что есть ряд вопросов к её реализации.