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Врачей-пенсионеров призвали привиться и вернуться к работе из-за пандемии

11:37, 14 октября 2021
Врачей-пенсионеров призвали привиться и вернуться к работе из-за пандемии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство здравоохранения России предложило ушедшим на пенсию врачам вернуться к работе. При этом им надо будет вакцинироваться. Об этом заявил 14 октября глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что такая мера позволит «защитить жизнь и здоровье». Поэтому он призвал врачей, ушедших на пенсию, вернуться к работе в такой сложный момент, связанный с пандемией.

Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться, — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что дабы не перегружать систему здравоохранения в России, необходимо максимально вовлечь людей в вакцинацию против коронавируса. Сейчас на лечении от коронавируса находятся более 1,1 млн пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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