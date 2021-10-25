Севастополь закроется для въезжающих без QR-кодов

С 30 октября по 7 ноября въехать в Севастополь можно будет лишь с QR-кодами о вакцинации или со справкой переболевшего коронавирусом. Для проверки будут установлены блокпосты, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Совершенно несправедливо, если севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие без справок, разместившись в нелегальных местах размещения, будут продолжать нам создавать ту же самую неблагоприятную ситуацию. Этого нам допустить нельзя, — заявил Развожаев.

Он добавил, что многие граждане воспринимают локдаун как время для отдыха, а подобная мера поможет изменить ситуацию с заболеваемостью.

Ранее стало известно, что крымские морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19. Власти региона вынуждены будут докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии».

В связи с нехваткой врачей власти Севастополя призвали вышедших на пенсию врачей вернуться на работу и помочь коллегам в борьбе с пандемией коронавируса. С такой просьбой выступил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Также из-за сложной ситуации с пандемией систему QR-кодов введут власти Калмыкии и Хабаровского края. Мера коснётся спортивных мероприятий, ЗАГСов, библиотек, музеев и других объектов культуры.