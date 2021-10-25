Ещё в двух регионах России введут QR-коды

Власти Калмыкии из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса объявили о введении системы QR-кодов с 1 декабря. Об этом говорится на официальном сайте главы региона Бату Хасикова. В Хабаровском крае такая мера будет введена ещё раньше — с 1 ноября.

QR-коды нужно будет в Калмыкии предъявлять при посещении ЗАГСов, библиотек, музеев и других объектов культуры. Также мера коснётся заведений общественного питания, спортивных мероприятий и салонов красоты.

Кроме того, электронный документ понадобится для посещения выставок, конференций и развлекательных мероприятий. QR-код будет подтверждением того, что житель или вакцинировался от коронавируса, или переболел COVID-19 в течение предыдущих шести месяцев, или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

В Калмыкии режим ограничительных мер в регионе продлён до 28 ноября — ранее он действовал до 24 октября. Также принято решение о необходимости перевести на удалёнку не менее 50% сотрудников.

Ранее глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург предложил сохранить действие QR-кодов до тех пор, пока коллективный иммунитет не достигнет 80% в России. Для этого должны привиться от коронавируса не менее такого же числа россиян.

Гинцбург уверен, что при наличии жёсткого контроля за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух месяцев.