Вирусолог предложил оставить QR-коды до вакцинации 80% россиян
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:49, 25 октября 2021
Фото: Friedrich Stark via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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Глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург предложил сохранить действие QR-кодов до тех пор, пока коллективный иммунитет не достигнет 80% в России. Для этого должны привиться от коронавируса не менее такого же числа россиян, пишет ТАСС.
Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, — заявил вирусолог.
Гинцбург уверен, что при наличии жёсткого контроля за наличием QR-кодов большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух месяцев.
Ранее сообщалось, что нерабочие дни начались с 25 октября в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и Пермском крае. В этих регионах выходные продлятся до 7 ноября.