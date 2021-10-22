Вирусолог предложил оставить QR-коды до вакцинации 80% россиян

Фото: Friedrich Stark via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Нерабочие дни начались с 25 октября в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и Пермском крае. В этих регионах выходные продлятся до 7 ноября.

Во всех шести субъектах будет действовать система QR-кодов, она даст возможность посещать места с большим скоплением людей только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Пожилые люди и те, кто имеет...