Нерабочие дни начали действовать в шести регионах России

Нерабочие дни начались с 25 октября в Нижегородской, Самарской, Новгородской, Курской, Воронежской областях и Пермском крае. В этих регионах выходные продлятся до 7 ноября.

Во всех шести субъектах будет действовать система QR-кодов, она даст возможность посещать места с большим скоплением людей только тем, кто сделал прививку от коронавируса. Пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции. Предприятиям рекомендовано перевести на удалёнку часть сотрудников.

Новые ограничения по коронавирусу вступают с 25 октября и в Москве. Они касаются изменения в распорядке дня для студентов и школьников, а также пенсионеров. Москвичи старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. Также им разрешено оставаться на дачах. Ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года.

Пенсионеры, которые продолжают работать, могут оформить больничный. Ограничения не распространяются на вакцинированных, на тех, кто перенёс заболевание не менее чем полгода назад. Пожилым людям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что система QR-кодов для подтверждения вакцинации от коронавируса, наличия медотвода или перенесённого заболевания вводится в Забайкальском крае, на Камчатке и в Рязанской области. В Забайкальском крае ограничительные меры начнут действовать с 25 октября по 7 ноября, в Камчатском крае и Рязанской области — с 30 октября.