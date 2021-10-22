Систему QR-кодов ввели ещё в нескольких российских регионах

Система QR-кодов для подтверждения вакцинации от коронавируса, наличия медотвода или перенесённого заболевания вводится в Забайкальском крае, на Камчатке и в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службах региональных администраций. В Забайкальском крае ограничительные меры начнут действовать с 25 октября по 7 ноября, в Камчатском крае и Рязанской области — с 30 октября.

Теперь попасть на территорию открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, детских спортивных секций, музеев, зоопарков, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, концертных организаций, цирков, саун, спа, массажных, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, а также салонов красоты, предприятий общественного питания и на многие другие объекты можно только при наличии сертификата о сделанной прививке либо QR-кода. Либо справки о том, что человек перенёс COVID-19 не более шести месяцев назад. Об этом заявил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Кроме того, жители региона в возрасте старше 65 лет, которые не вакцинированы, должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели должны организовать перевод на дистанционную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

Аналогичные меры вводятся и в других вышеназванных регионах. В Рязанской области также до 15 ноября продлеваются ранее действующие ограничения, направленные на снижение опасности заражения.

Ранее Минпромторг опроверг информацию о направлении рекомендаций регионам по использованию QR-кодов в торговых центрах в нерабочие дни. Такие рекомендации действительно разрабатывались, но в итоге не получили одобрения.