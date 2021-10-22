Минпромторг опроверг отправку рекомендаций регионам по QR-кодам

Минпромторг опроверг информацию о направлении рекомендаций регионам по использованию QR-кодов в торговых центрах в нерабочие дни. Такие рекомендации действительно разрабатывались, но в итоге не получили одобрения, сообщает РЕН ТВ.

Речь идёт о применении QR-кодов при посещении людьми непродовольственных магазинов и ресторанов. Подтверждение о вакцинации или перенесённом заболевании должно в данном случае служить пропуском.

Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы, — пояснил представитель министерства.

Кроме допуска людей в торговые центры и другие учреждения при условии действующего QR-кода, в документе предлагалось разрешить работу без ограничений продуктовых, интернет-магазинов, сервисов доставки, АЗС и газозаправочных станций. От сотрудников и посетителей требовалось соблюдение масочного режима и дистанции.

Ранее сообщалось, что Минпромторг в порядке рекомендации посоветовал регионам РФ в нерабочие дни разрешить допуск по QR-кодам в непродовольственные магазины и общепит. В письме также предлагается разрешить работу арендаторам торговых центров, если они обеспечат свободный допуск по QR-кодам и их проверку.