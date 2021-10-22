Минпромторг посоветовал использовать QR-коды в нерабочие дни

Минпромторг в порядке рекомендации посоветовал регионам РФ в нерабочие дни разрешить допуск по QR-кодам в непродовольственные магазины и общепит. Данное предложение подписано главой ведомства Денисом Мантуровым, сообщает ТАСС.
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Операторы фуд-кортов вправе осуществлять обслуживание в режиме «навынос», которым считается отсутствие обслуживания за столиками в зале, — подчёркивается в письме.
Регионам также рекомендовано принимать решения после обсуждения с бизнесом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин объяснил разницу во введении QR-кодов и объявлении нерабочих дней. По его словам, введение QR-кодов позволяет людям постепенно привыкать к вакцинации от коронавируса, тогда как нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости.