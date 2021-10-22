Собянин объяснил разницу между QR-кодами и нерабочими днями

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил разницу во введении QR-кодов и объявлении нерабочих дней. По его словам, введение QR-кодов позволяет людям постепенно привыкать к вакцинации от коронавируса, тогда как нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин уточнил , что вакцинация занимает больше месяца и эффект от неё возникает постепенно, тогда как нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек. По его словам, введение кодов имеет смысл как минимум на полгода и должно быть точечным. Об этом свидетельствует падение доходов у столичных ресторанов летом 2021 года: введение QR-кодов привело к падению выручки от 20% до 80%.

Это срочная мера, когда уже пандемия достигла пиковых значений и нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут, — сказал Собянин, отвечая на вопрос, почему понадобилось ввести именно нерабочие дни, а не QR-коды.

Накануне Собянин объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.