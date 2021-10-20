Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном начале нерабочей недели. Она вводится с 28 октября. Соответствующий указ опубликован на сайте столичной мэрии. Из-за распространения COVID-19 в столице на это время закрываются все предприятия, не оказывающие услуги первой необходимости. Ситуация с коронавирусом в городе развивается по худшему сценарию, сообщил градоначальник.

Согласно документу, с 28 октября в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится.

Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.

В детсадах и школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Локдаун также коснётся и организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников в детских садах будет организована работа дежурных групп. Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут проводить занятия в дистанционном режиме.

С 28 октября в Москве вводится контроль QR-кодов о вакцинации или иммунитете от коронавируса при посещении музеев и театров, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий. С 8 ноября QR-код придётся предъявлять на мероприятиях с участием более 500 человек.

Подмосковье вслед за Москвой уже объявило о введении аналогичных ограничений на тот же срок.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении в России выходных дней с 30 октября по 7 ноября. Это связано с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавируса. Документ оставляет за региональными властями право объявлять выходные раньше указанного срока или, напротив, продлевать нерабочую неделю.

21 октября в России третий день подряд отмечается антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки от инфекции скончались 1036 человек. Предыдущий показатель составлял 1028 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в стране стали 227 389 человек.