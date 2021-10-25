Власти Крыма приобретут модульные холодильники для переполненных моргов

Крымские морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19. Власти региона вынуждены будут докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии», заявил «Коммерсанту» врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги, и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии, — уточнил министр.

Отмечается, что жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

Глава Крыма Сергей Аксёнов не раз говорил, что вакцинация является самым надёжным способом защититься от болезни. Крымчан призвали не откладывать прохождение этой процедуры. По его словам, чем больше будет число вакцинированных, тем быстрее появится возможность отмены ограничений.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели новые коронавирусные ограничения. На дистанционную работу перевели 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников.