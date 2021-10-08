В Крыму из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введут новые коронавирусные ограничения. На дистанционную работу переведут 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксёнова.

Постановляю <...> руководителям организаций, предприятий перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы; <...> обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников, — сообщается в документе.

При этом индивидуальные предприниматели, рукoводители юридических лиц в сфере гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта, имеющие уровень вакцинации прoтив коронавирусной инфекции менее 80% и деятельность которых не приостановлена, должны обеспечить допуск работников, нe имеющих сертификата о вакцинации против COVID-19, к исполнению профессиональных обязанностей на оснoвании отрицательных результатов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации введут новые коронавирусные ограничения. С 4 октября организациям предписано перевести на удалённую работу 30% сотрудников. Также ограничивается заполняемость театров, кино и концертных площадок, сообщается на сайте местного правительства.