В белгородском селе после обстрела ВСУ разрушено нежилое здание Губернатор Белгородской области Гладков: в селе Тишанка после обстрела ВСУ разрушено нежилое здание

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в селе Тишанка после обстрела со стороны ВСУ разрушено нежилое здание. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, однако повреждены линии газоснабжения и электроснабжения.

Под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков.

Ранее Гладков рассказал, что после обстрела село Старый Хутор в Белгородской области осталось без электричества. Он отметил, что никто из местных жителей не пострадал. По словам главы региона, осколки снаряда попали по трем частным домовладениям, у домов оказалась посечена кровля и выбиты окна.

До этого Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Нижний Ольшанец, в результате чего пострадали два человека. Они были госпитализированы с осколочными ранениями. Глава региона также в очередной раз продлил действие «желтого» уровня террористической опасности. Он сохранится до 6 декабря.