В Белгородской области восстановили электроснабжение после обстрела Власти Белгородской области: в Валуйках восстановлено электроснабжение после обстрела

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В горде Валуйки Белгородской области восстановлено электроснабжение после обстрела. Об этом сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев в своем Telegram-канале.

В 04.10 электроснабжение Валуек и близлежащих сел восстановлено. Подано напряжение на объекты водоснабжения и водоотведения. По мере наполнения систем водоснабжение в ближайшее время будет восстановлено в полном объеме, — написал чиновник.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь рассказал, что новых разрушенных объектов и пострадавших в городе нет.

Новых разрушенных объектов и пострадавших нет, кроме тех, о которых сообщал ранее. С утра будет продолжен подомовой обход территории для того, чтобы выявить весь масштаб разрушений. Как и всегда, с восстановлением домов и личного транспорта обязательно поможем всем жителям, — сообщил губернатор в личном Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщил, что в ночь на 16 сентября в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали.