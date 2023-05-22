В Белгородской области опровергли сообщения о массовой эвакуации ГУ МЧС Белгородской области: обзвон и рассылка сообщений об эвакуации не производятся

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Вячеслав Гладков

В Белгородской области не производится массовая эвакуация, заявили РИА Новости в ГУ МЧС по области. В ведомстве отметили, что МЧС не обзванивает жителей региона и не рассылает сообщения об эвакуации.

ГУ МЧС Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации, она не объявлялась и не производится, — заявили в ведомстве.

По данным Telegram-канал SHOT, в белгородском селе Козинка началась частичная эвакуация жителей. Местная жительница рассказала, что в находящемся рядом городе Грайвороне слышны взрывы. Местные власти не подтверждали данную информацию.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).