В Башкирии ограничили свободное перемещение людей из-за наплыва приезжих

https://static.news.ru/photo/a9949130-fa55-11ea-a7c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Куюргазинского района/vk.com

Власти Башкирии ограничили свободное перемещение людей на территории семи муниципалитетов из-за граждан Киргизии, скопившихся у границы Башкирии с Оренбуржьем. Они не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.

Ограничительные меры введены в городах Кумертау и Салават, Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах. Они не распространяются на местных жителей, а также граждан, которым власти выдали разрешающие въезд спецпропуска. Для остальных допускается транзитный проезд по территории без остановок.

Как отмечают в пресс-службе главы Башкирии, меры приняты, чтобы «упорядочить нахождение в приграничных к другим регионам районах Башкортостана иностранных граждан». На утро 19 сентября в республике находятся свыше 1700 граждан Киргизии. Их разместили на территории Ишимбайского, Мелеузовского, Куюргазинского районов, а также в городе Кумертау, где развёрнут палаточный лагерь.

По данным пресс-службы главы Башкирии, 20 сентября в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения проблем своих граждан. Власти Оренбуржья рассчитывают, что отправка граждан Киргизии на родину будет организована в течение нескольких дней после того, как Казахстан откроет для них транзитное окно.

Ранее NEWS.ru писал, что граждан Узбекистана, которые скопились в пункте временного пребывания в Самарской области, начали отправлять на родину на самолётах. Они начали приезжать в регион с мая, планируя вернуться на родину, но не смогли этого сделать из-за закрытых в связи с пандемией границ.