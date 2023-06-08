В Башкирии обнаружили крупную партию смертельного сидра Роспотребнадзор обнаружил 2640 литров напитка «Мистер Сидр» в Салавате

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Башкирии обнаружили на оптовом складе в Салавате более 2,5 тысячи литров самарского суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Реализация продукции приостановлена, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Во время проверки оптового склада ООО «Кронштадт» в г.Салават сотрудниками управления Роспотребнадзора обнаружено 88 кег по 30 литров алкогольной продукции «Пивная продукция — «Мистер Сидр». Управлением приостановлена реализация этой продукции объемом 2640 литров, — говорится в сообщении.

О череде отравлений алкогольным продуктом «Мистер Сидр» в России стало известно утром 5 июня. В разных регионах страны число пострадавших составило около 100 человек, 31 умер.

6 июня был выявлен первый в Чувашии случай отравления ядовитым напитком «Мистер Сидр». Врачи оказывают пострадавшему из города Алатыря необходимую медпомощь. Кроме того, местные власти приняли все меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась на складе с 2012 года.