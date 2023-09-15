В Барнауле пациент с другом избили водителя приехавшей по вызову скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей Барнаула избили водителя скорой помощи, которая приехала к одному из них по вызову, сообщили на станции скорой медпомощи Барнаула. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован. Нападавших разыскивают.

Инцидент произошел в четверг, 14 сентября, на улице Кавалерийской, д. 20. Бригада врачей прибыла по вызову на помощь пьяному пациенту, который получил травму.

Сопровождающий пациента напал со спины на сотрудника СМП и нанёс ему около десяти ударов по голове, после чего сам «больной» присоединился к нападению, через 2 минуты нападавшие скрылись в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Пострадавший получил серьезные травмы головы и конечностей. Самих нападавших по горячим следам задержать не удалось. Их ищет полиция. За данное правонарушение им грозит до четырех лет лишения свободы.

В августе родные пациента, который скончался от сердечной недостаточности после операции по удалению язвы желудка, напали на врачей в Балашихинской областной больнице. Они обвинили в случившемся врачей. Они ворвались в больницу, избили заведующего отделением, а затем двух врачей, нанося при этом множество ударов и высказывая угрозы убийством. Одного из них вскоре задержали.