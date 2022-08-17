В Подмосковье пациенту стало плохо перед выпиской из больницы, где ему до этого сделали операцию по удалению язвы. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности, что показало и вскрытие, однако его родные обвинили во всем врачей. По данным Telegram-канала Baza, родственники умершего пациента напали на медицинских работников.