В Подмосковье пациенту стало плохо перед выпиской из больницы, где ему до этого сделали операцию по удалению язвы. Мужчину доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности, что показало и вскрытие, однако его родные обвинили во всем врачей. По данным Telegram-канала Baza, родственники умершего пациента напали на медицинских работников.
Четверо мужчин прошли в Балашихинскую областную больницу, направились в ординаторскую и принялись избивать находившихся там медиков. Одного из нападавших в итоге удалось скрутить, а остальные сбежали, — говорится в сообщении.