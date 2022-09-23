В Петербурге мать бросила ребенка на асфальт и пошла дальше

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В Санкт-Петербурге молодая мать бросила ребенка из коляски во время прогулки и пошла дальше, не заметив пропажи, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что женщина находилась в наркотическом опьянении. В настоящий момент ребенок находится под присмотром врачей.

Инцидент произошел на улице Фарфоровский пост. Женщина вышла на прогулку с полуторагодовалым младенцем, приняв перед этим психотропные вещества. Спустя некоторое время ребенок выпал у нее из коляски на асфальт. Она не заметила этого, и пошла гулять дальше с одной коляской. Позднее полицию вызвал прохожий.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу, где врачи обнаружили у него отравление неизвестным веществом. В настоящий момент младенец находится под их пристальным присмотром. Сама же мать получила третий протокол за неисполнение родительских обязанностей. В ближайшее время ее могут лишить родительских прав.

Ранее в Ростове-на-Дону продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать. Тело ребенка обнаружили прохожие, они же и вызвали полицию. Правоохранители быстро вычислили мать и задержали ее. Женщина объяснила, что находится в тяжелом материальном положении и не была готова к еще одному ребенку — у нее уже есть дочь.