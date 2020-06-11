В 90% регионов России высок риск возникновения лесных пожаров

В Рослезхозе предупредили о высоких рисках возникновения пожаров в ближайшие дни в 79 регионах РФ.
Как
В предстоящие выходные средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды будут действовать на территории 79 регионов, — говорится в сообщении.
В ведомство отмечают, что в ряде субъектов федерации — чрезвычайный класс пожарной опасности. При этом на территориях, где преобладают леса, уровень пожарной опасности будет ниже, чем в нелесных зонах, из-за высокого прогрева последних.
Ранее NEWS.ru писал, что в начале мая за неделю потушили свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Всего же в первых числах месяца выявлено более 4,4 тысячи возгораний. Значительный рост числа пожаров вновь зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири, где в 2019 году выгорели сотни тысяч гектаров леса, многие крупные города фактически оказались в состоянии карантина из-за дыма.
В настоящее время на большей территории России введён особый противопожарный режим. Он среди прочего предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение там огня.
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