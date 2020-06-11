В 90% регионов России высок риск возникновения лесных пожаров

https://static.news.ru/photo/8baaf39e-ac0d-11ea-b942-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviales.ru

В Рослезхозе предупредили о высоких рисках возникновения пожаров в ближайшие дни в 79 регионах РФ.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство, такая ситуация возможна из-за грядущих выходных, дефицита осадков и гроз. При этом на территории регионов всех федеральных округов возможны грозы.

В предстоящие выходные средний, высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды будут действовать на территории 79 регионов, — говорится в сообщении.

В ведомство отмечают, что в ряде субъектов федерации — чрезвычайный класс пожарной опасности. При этом на территориях, где преобладают леса, уровень пожарной опасности будет ниже, чем в нелесных зонах, из-за высокого прогрева последних.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале мая за неделю потушили свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Всего же в первых числах месяца выявлено более 4,4 тысячи возгораний. Значительный рост числа пожаров вновь зафиксирован на Дальнем Востоке и в Сибири, где в 2019 году выгорели сотни тысяч гектаров леса, многие крупные города фактически оказались в состоянии карантина из-за дыма.

В настоящее время на большей территории России введён особый противопожарный режим. Он среди прочего предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение там огня.